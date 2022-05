Wzgórze Kościuszki poleca się na spacer, ćwiczenia czy majówkowego grilla! Eliza Ciepielewska

Wzgórze Kościuszki to znany jeleniogórzanom park, idealne miejsce na rodzinne spacery, ćwiczenia czy nawet na zorganizowanie majówkowego grilla! Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda strefa przeznaczona na grillowanie w plenerze i czy jest gotowa aby przyjąć mieszkańców Jeleniej Góry w czasie majowego długiego weekendu. Na chętnych czekają trzy kamienne grille, duża drewniana ława oraz rząd ławeczek, dostępna jest również bieżąca woda oraz w bliskiej odległości pojemne kosze na śmieci. Wszystko co może być potrzebne do spędzenia majówki "pod chmurką". Pozostaje przyjść z własnymi zapasami i cieszyć się z pierwszych promieni slońca!