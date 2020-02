Chcą być policjantami, żołnierzami, ratownikami medycznymi! Za nimi ślubowanie! [ZDJĘCIA]

Koronawirus w Wałbrzychu? Mieszkaniec wrócił z Chin z podejrzeniem koronawirusa. Jest w izoltace

Do wałbrzyskiego szpitala przy ulicy Batorego przywieziono wałbrzyszanina z podejrzeniem koronawirusa. Mężczyzna wróci z wyprawy do Chin i bardzo źle się poczuł. Zapadła decyzja, by odizolować go od reszty chorych, a personel medyczny kontaktuje się z pacjentem w specjalnych komb...