Co po byłym targowisku Flora? Projekt zachwycił w Singapurze, ale nie w Jeleniej Górze...

Targowisko Flora

Urząd Miasta tłumaczy swoją decyzję

Ideą konkursu było wybranie opracowania, które stanie się wzorcem do rzeczywistego zagospodarowania tej ważnej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. Kryteria, którymi kierował się Sąd Konkursowy obejmowały przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko pojętą rewitalizacją tego terenu (w aspekcie społecznym, ekonomicznym i technicznym), poprzez między innymi zaprojektowanie ogólnodostępnego terenu zielonego, nawiązanie do sąsiedniej zabytkowej zabudowy oraz do historii miejsca (stanowiącego dawniej ogród willowy, teren upraw ogrodniczych – głównie kwiatów, a później miejskie targowisko), a także zapewnienie spójności komunikacyjnej - czytamy w odpowiedzi.

Nie bez znaczenia pozostawała również kwestia realności realizacji każdej ze złożonych koncepcji i późniejszego utrzymania tego terenu (zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym). W ocenie Sądu Konkursowego założenia te najlepiej wypełniła koncepcja „Zielonego Kwartału” zaproponowana przez Panią Alicję Maculewicz - dodano.