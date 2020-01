Flora zlikwidowana! Co mogłoby tu powstać? [ZDJĘCIA]

Targowisko Flora było nieodłącznym elementem Jeleniej Góry. Choć jego upadek trwał już od kilku lat, wszyscy wspominają to miejsce z sentymentem. Co mogłoby tu powstać? Teren należy do miasta i w najbliższym czasie na pewno o decyzjach związanych z tym miejscem przeczytamy. Zobacz zdjęcia z ostatnich chwil targowiska Flora!

