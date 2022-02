Jagniątkowa Koliba wystawiona na sprzedaż. Urokliwe miejsce z odrestaurowanym fortepianem tylko dla prawdziwych bogaczy! [ZDJĘCIA] OPRAC.: Justyna Orlik

To klimatyczne miejsce z fortepianem i muzyką na żywo jest na sprzedaż. Znajduje się samym sercu Jagniątkowa, skąd blisko do szklaków turystycznych i ogrodu japońskiego. Pensjonat prowadzony przez małżeństwo jest aktualnie do kupienia. Jego cena zwala z nóg, ale za luksus trzeba dobrze zapłacić.