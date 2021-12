Jelenia Góra: 17 latek z 28 zarzutami, m.in za kradzieże i rozboje

Przed sądem Rodzinnym i Nieletnich odpowie 17-latek, któremu policjanci przedstawili 28 zarzutów. Są to między innymi kradzieże rozbójnicze, kradzieże, usiłowania rozboju i udzielanie narkotyków. Czynów tych dopuścił się od listopada ubiegłego roku do lutego br. na terenie powiatu karkonoskiego.

Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 17-letniego wychowanka jednej z placówek wychowawczych podejrzanego o serię przestępstw.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, a następnie przedstawili nieletniemu 28 zarzutów popełnienia przez niego różnych przestępstw, których dopuścił się od listopada ubiegłego roku do lutego br. na terenie powiatu karkonoskiego. Są to między innymi kradzieże rozbójnicze, kradzieże, usiłowania rozboju oraz udzielanie narkotyków. Pokrzywdzeni to również nieletni. Policjanci ustalili, że chłopak kilka razy dopuścił się usiłowania rozboju, próbując siłą i groźbą wymusić od pokrzywdzonych pieniądze. W podobny sposób zmuszał ich do zakupienia dla niego pizzy, papierosów, alkoholu czy doładowania do telefonu. Ponadto kilka razy udzielił on metamfetaminy 16-latce.

Obecnie funkcjonariusze ustalają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz o dalszym losie nieletniego zadecyduje sąd rodzinny.