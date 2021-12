Jelenia Góra: Zziębnięty staruszek nie mógł znaleźć drogi do domu, a był dwie klatki obok. Pomogła mu straż miejska

Zadysponowany na miejsce patrol przed blokiem zastał starszego mężczyznę, ubranego w lekki sweterek, spodnie dresowe, na nogach miał buty. Mężczyzna był zmarznięty, osłabiony nie mógł znaleźć drogi do mieszkania, które było dwa bloki dalej. W trakcie rozmowy udało się ustalić i potwierdzić jego dane osobowe. Jak się okazało, 73-letni mieszkaniec ulicy Karłowicza choruje na zaawansowaną cukrzyce, ma problemy z pamięcią, a do tego mieszka sam. Na miejsce przyjechał wezwany wcześniej zespół pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni po wstępnym przebadaniu podjęli decyzję o zabraniu mężczyzny do szpitala.

O powyższym zostanie powiadomiony MOPS, w celu udzielenia wsparcia i ewentualnie objęcia opieką starszego pana.