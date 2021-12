Jeleniogórzanin okradł sklepy i hotel. 36- latek trafi za kratki

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego kradzieże sklepowe oraz kradzież pieniędzy w jednym z jeleniogórskich hoteli. Ma on na koncie dwie kradzieże, których dopuścił się w jeleniogórskich dyskontach spożywczych. Jego łupem padły artykuły spożywcze, kosmetyki i alkohole. Łączne straty pokrzywdzonych zostały oszacowane na ponad 6000 złotych.

Był on poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności.