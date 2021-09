Jeleniogórzanka chciała szybko zarobić, a straciła 200 000 zł przy pseudoinwestycji na giełdzie

18 września mieszkanka Jeleniej Góry zawiadomiła policję o oszustwie, w wyniki którego kobieta straciła aż 200 000 zł, a na kolejne 200 000 zł usiłowano jej ukraść.

- Kobieta na jednym z portali społecznościowych zauważyła ofertę o możliwości zarobienia pieniędzy poprzez inwestycję środków za pośrednictwem giełdy internetowej. Kobieta wpisała swój numer telefonu i jeszcze tego samego dnia zadzwonił do niej mężczyzna, który podał się za informatyka- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.

Wskazówki mężczyzny pomogły mieszkance Jeleniej Góry zainstalować na komputerze program Any Desk, dzięki któremu rzekomy informatyk połączył się z komputerem i zainstalował na nim program służący do gry na giełdzie. Poinformował ją, że teraz powinna wpłacić 50 tysięcy złotych, aby móc inwestować. Chwilę później do pokrzywdzonej zadzwonił inny mężczyzna, który wytłumaczył jej, że wpłacona kwota jest niewystarczająca. W ten sposób kobieta straciła 200 000 zł. Straciłaby kolejne 200 000 zł, gdyby nie udało się zablokować środków na koncie.

Policja apeluje o rozsądek. Nie należy nikomu udostępniać danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej; nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących kart płatniczych ani przesyłać skanów swojego dowodu osobistego.