Kiedy pojedziemy pociągiem do Karpacza? Wykonawca potrzebuje więcej czasu Przemysław Kaczałko

FB Cezary Przybylski - marszałek województwa

Trwa remont linii kolejowej nr 340 z Mysłakowic do Karpacz oraz 308 na odcinku z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (inwestor) zapowiadała najpierw przywrócenie połączeń do miasta pod Śnieżką na grudzień 2023., a następnie na marzec 2024 r. Już wiemy, że i ten termin nie ma szans na realizację.