Lubisz klocki LEGO? Ta oferta pracy w Jeleniej Górze może być dla Ciebie. Twórz kreatywne makiety z klocków i zarabiaj pieniądze

To najbardziej interaktywne spotkanie z klockami LEGO. W Muzeum Techniki i Budowli z Klocków w Karpaczu znów możesz stać się dzieckiem i zachwycić się niezwykłymi budowlami i makietami z najbardziej znanych klocków na świecie. A dla tych, którzy chcieliby budować kreatywne makiety, mamy również ofertę pracy. Praca z LEGO to Twoje marzenie? Sprawdź ofertę w pracowni klocków w Jeleniej Górze!

Historia klocków LEGO sięga roku 1932. Wtedy to duński cieśla Ole Kirik Christiansen założył firmę produkującą zabawki z drewna. Nazwa firmy pojawiła się dwa lata po jej założeniu i pochodzi od duńskiego powiedzenia- leg godt, czyli "baw się dobrze". W latach 40. właściciel firmy postanowił zacząć produkcję zabawek nie tylko z drewna, ale i tworzywa sztucznego i w 1949 roku powstały pierwsze klocki kojarzone ze współczesnym LEGO. Różniły się one od dzisiejszych sposobem łączenia. Pierwsze żółte ludziki pojawiły się w sprzedaży w roku 1978 i to one są najbardziej charakterystycznymi elementami każdej kolekcji. Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Karpacz

MuzeumTechniki i Budowli z Klocków w Karpaczu

To najbardziej interaktywne i multimedialne spotkanie z klockami LEGO. Dwa piętra wypełnione najróżniejszymi budowlami i makietami wykonanymi z tych kultowych klocków zachwycą turystów. Wśród nich znajdziemy makietę naszego regionu. Chatkę Baby Jagi, klockowe Western City, Lego Star Wars, świat Batmana czy Harrego Pottera. Dla dorosłych to powrót do lat dzieciństwa, a dla najmłodszych wyśniony świat z ulubionymi zabawkami. Muzeum czynne jest codziennie w godzinach 10.00- 18.00.

Cennik:

1 osoba 22 zł

2 osoby 40 zł

3 osoby 58 zł

4 osoby 76 zł

5 osób 95 zł

Praca marzeń z klockami LEGO w Jeleniej Górze

Jeśli klocki LEGO to Twoja pasja, a tworzenie kreatywnych budowli z nich to ulubione zajęcie, może okazać się, że ta oferta to praca marzeń. Muzeum Techniki i Budowli Klocków poszukuje kreatywnego pracownika do swojej pracowni w Jeleniej Górze. To zadań takiej osoby będzie należało tworzenie nietuzinkowych makiet wykonanych z klocków LEGO. Od przyszłego pracownika oczekuje się kreatywności, chęci do pracy w zgranym zespole oraz dbania o porządek w miejscu pracy. Możesz pracować w Jeleniej Górze na umowę o pracę, w zgranym zespole i elastycznym grafiku. Czy to nie wymarzona praca? Zgłoszenia wraz z CV można przesyłać na adres: [email protected]

