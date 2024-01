Budżet Jeleniej Góry na 2024 rok przyjęty. Rekordowy, niebezpieczny deficyt

Kontynuujemy remonty dróg, są mniejsze i większe inwestycje, ale nie ma globalnego, strategicznego spojrzenia na rozwój miasta, dlatego nie będziemy go popierać, ani blokować. Na koniec 2020 roku zadłużenie miasta było planowane na 160 milionów, a na koniec 2024 to ponad 400 milionów. To efekty kadencji Jerzego Łużniaka. Czy przez 5 lat miasto się rozwinęło, to niebawem ocenią mieszkańcy - powiedział Hubert Papaj, radny "bezpartyjnych".