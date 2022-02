Malownicze Piechowice za czasów II wojny światowej. W Pitschdorfie kwitła turystyka. Zobacz archiwalne fotografie Paulina Gadomska

Piechowice to górska miejscowość położona niespełna 10 kilometrów od Szklarskiej Poręby. Założona na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie uzyskała dopiero w 1967 r. Po II wojnie światowej miejscowość przyłączona została do Polski. Wcześniej, do roku 1945 Piechowice były niemieckim Pitschdorfem. Zobacz dawne Piechowice na zdjęciach z lat 30-tych.