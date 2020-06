Marsjańskie spodki wpisane na listę zabytków. Czekają na remont [GALERIA]

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu obserwatorium zlokalizowanego na szczycie Śnieżki do rejestru zabytków. Jako dzieło architektury współczesnej o wysokich wartościach historycznych, artystycznych i naukowych z pewnością na to zasługuje. Sam kształt budowli zwraca uwagę turystów, którzy porównują obiekt do UFO.

- Zasugerowały mnie charakterystyczne dla Karkonoszy grupy skalne uformowane erozją. Ze spiętrzeń eliptycznych głazów zapożyczyłem przyszły kształt obiektu. W grę wchodził też aspekt aerodynamiczny, dominujący przy konstrukcji samolotów, o których jako zamiłowany szybownik wiele się naczytałem- opowiadał Witold Lipiński, jeden z twórców projektu, w wywiadzie dla Marii Jarmolukowej. - Z uwagi na wiejące na Śnieżce silne wiatry taką opływową, aerodynamiczną sylwetkę dyktowała nie tylko troska o trwałość budowli, ale i o potrzeby, wynikające z zadań obserwatorium.

Remont obiektu na miarę XXI wieku

Znajdujące się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW‑PIB Śnieżka od września 2019 roku jest w trakcie prac rekonstrukcyjno- remontowych. Jak zapewnia IMGW-PIB obserwatorium na Śnieżce stanie się obiektem na miarę XXI wieku.