Mistrzowie parkowania z Jeleniej Góry. Nie polecamy naśladować "orłów" OPRAC.: Justyna Orlik

Brak wyobraźni, pośpiech, a może brak szacunku do innych uczestników ruchu drogowego i pieszych? Nie wiadomo, co mają w głowie ci, którzy decydują się na parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ale straż miejska w Jeleniej Górze opublikowała zdjęcia kolejnych "mistrzów". Zobaczcie, gdzie zdecydowali się zostawić swoje auta.