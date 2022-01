Na Śnieżkę tylko bez ubrania? Morsowanie "na sucho" coraz popularniejsze, ale i niebezpieczne Justyna Orlik

Królowa Karkonoszy od dawna jest celem wycieczek turystów, którzy przyjeżdżają do Karpacza nie tylko latem, ale i zimą. W ostatnim czasie na szlaku i na samym szczycie można zobaczyć wielu "śmiałków", którzy decydują się wejść na nią w samych szortach. Dla niektórych z nich nie kończy się to dobrze, o czym nie raz informował GOPR Karkonosze. Nie odstrasza to innych. Morsy z całej Polski przyjeżdżają w góry i robią sobie zdjęcia tylko w samej bieliźnie.