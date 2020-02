Nie wchodź do lasu! Wiatr łamie drzewa jak zapałki! [GALERIA]

Nadleśnictwo "Śnieżka" przestrzega przed wchodzeniem do lasu. – Jest niebezpiecznie, wciąż wieje. Prosimy, nie wchodźcie dzisiaj do lasu, gdyż według prognoz, silny wiatr oraz opady deszczu będą utrzymywać się także w poniedziałek – apeluje do mieszkańców i turystów Nadleśnictwo „Śnieżka”. Zobaczcie skutki wczorajszego silnego wiatru!

