Okres sylwestrowy w regionie jeleniogórskim przebiegł spokojnie

- Od 31 grudnia do 1 stycznia 2019 roku na drogach kotliny jeleniogórskiej doszło do 9 kolizji, których najczęstszą przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, najechanie na tył innego pojazdu oraz nieprawidłowy manewr cofania. Policjanci zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego. W tych dniach na naszych drogach było duże natężenie ruchu, zwłaszcza na drodze z Karpacza i Szklarskiej Poręby do i z Wrocławia, co związane było z przyjazdem oraz powrotami turystów do domu, przez co chwilowo tworzyły się korki- informuje podinsp. Małgorzata Gorzelak z jeleniogórskiej komendy.

Policjanci interweniowali 150 razy w związku z zakłócaniem ciszy nocnej lub podczas awantur domowych. Funkcjonariusze w samą noc sylwestrową nie odnotowali nieszczęśliwych zdarzeń związanych z odpalaniem materiałów pirotechnicznych.