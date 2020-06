Ośrodki edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego od jutra otwarte

W Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie nie będzie udostępniana sala główna z multimedialną ekspozycją z przyciskami oraz sala terenowa i plastyczna. Sale te zostaną otwarte wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z koronawirusem. Jednocześnie w KCEE będzie mogło przebywać maksymalnie 6 osób.

Od 3 czerwca otwarte zostanie też Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu. Czynny będzie ośrodek edukacyjny i Ogród Ziół i Krzewów. Niestety nie będzie działał Domek Laboranta - jest zbyt mały by zachować wymagane przepisami odległości miedzy zwiedzającymi. Do ogrodu jednocześnie będzie mogło wejść 10 osób, na salę ekspozycyjną 4. Zamknięty będzie Domek Myśliwski.

By wejść do ośrodka trzeba będzie zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach. Będą przygotowane środki w tym maty do dezynfekcji i instrukcje. Każdy powinien być w maseczce i rękawiczkach. Pracownicy będą sprawdzać temperaturę ciała wchodzących. Ośrodki KPN będą czynne dla zwiedzających od wtorku do soboty. Zapraszamy do zwiedzania i korzystania.

źródło: KPN