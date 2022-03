Piękne mieszkanie w centrum Jeleniej Góry z tarasem i ogródkiem. Oaza spokoju cała w bieli [02.03]

Jelenia Góra to dobre miejsce to życia, a mieszkanie w takim stylu na pewno przyciąga uwagę. Czteropokojowe lokum jest gotowe do zamieszkania. Dwa miejsca postojowe, dwie piwnice, taras, ogród i prawie 106 m2 częściowo umeblowanej powierzchni.

Nieruchomość ulokowana jest na parterze, w dwukondygnacyjnym budynku. Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie, po generalnym remoncie w 2016 r., częściowo umeblowane. Mieszkanie jest bardzo dobrze oświetlone i ustawne. Ogrzewanie z ciepłowni (centralne).

Tereny wspólne zielone, z elementami placu zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie itp.) oraz wspólnym miejscem na grilla. Mieszkanie położone w spokojnej i cichej okolicy, z dobrą komunikacją, blisko do przystanku autobusowego. W niedalekiej odległości sklepy m.in. Lidl, Brico Marche, apteka.

Zobaczcie te wnętrza!