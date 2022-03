Piękne mieszkanie w Jeleniej Górze z dala od zgiełku centrum. Kawa na tarasie będzie smakowała tutaj wyśmienicie [13.03]

Jeśli poszukujesz mieszkania w spokojnej okolicy, sporej przestrzeni, zieleni i tarasu, to to jest miejsce dla Ciebie. Lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni 105,26 m2 wraz z tarasem i ogródkiem (ok. 108 m2), dwoma piwnicami (14,75m2 i 7,70m2) oraz dwoma miejscami postojowymi na samochody pod wiatą.

Na przestrzeń składa się: przedpokój, słoneczny salon z funkcjonalną kuchnią robioną na zamówienie, pokoju przy kuchni, trzech sypialni- jedna z garderobą i łazienką, łazienki z wc i wanną.

Tereny wspólne zielone, z elementami placu zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie itp.) oraz wspólnym miejscem na grilla. Mieszkanie położone w spokojnej i cichej okolicy, z dobrą komunikacją, blisko do przystanku autobusowego (ok. 150 m.). W niedalekiej odległości (ok. 200m) sklepy m.in. Lidl, Brico Marche, apteka (ok. 600 m.)

Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie technicznym, po generalnym remoncie w 2016 r., częściowo umeblowane. Bardzo słoneczne i ustawne. Czynsz do wspólnoty 680 zł, ogrzewanie z ciepłowni (centralne).