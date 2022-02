Plac Piastowski w Cieplicach już tak nie wygląda. Na uliczkach tramwaje oraz panie w wielkich kapeluszach [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Cieplice (część Jeleniej Góry) słyną ze swoich uzdrowiskowych właściwości do dziś i nie od dziś. W latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych było to popularne miejsce dla kuracjuszy i turystów. Ludzie spacerowali po parkach, a panie miały w rękach białe parasoliki. Zobaczcie to na zdjęciach!