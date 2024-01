Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Oto zdjęcia ”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Oto zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc? 📢 Jelenia Góra zdobyła stolicę! MKS Vitamineo wygrało na wyjeździe z AZS AWF [zdjęcia tylko u nas!] Na inaugurację 2024 roku w stolicy Polski doszło do konfrontacji miejscowego AZS AWF z Vitamineo Jelenia Góra. Po pierwszej połowie wydawało się, że niżej notowane jeleniogórzanki spokojnie zgarną pełną pulę, ale po zmianie stron warszawianki doprowadziły do remisu i emocje były do samego końca.

📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pozwał Cersanit do sądu i wygrał 50 000 zł! "Dramatyczne warunki pracy doprowadziły mnie do choroby płuc" - zeznał w sądzie Siedem lat trwał proces i walka Marcina Młodzieniewskiego z Wałbrzycha o zadośćuczynienie za utratę zdrowia podczas pracy w Cersanicie. Sąd Pracy uznał w końcu, że winę za 20 procentowy uszczerbek na zdrowiu ponosi były już pracodawca wałbrzyszanina i nakazał Cersanitowi wypłacenie mu 50 000 zł. Cersanit pieniądze wypłacił, ale nie zgadza się z wyrokiem. Wniósł skargę kasacyjna do Sądu Najwyższego. Czy ten wyrok otwiera drogę do zadośćuczynienia innym pracownikom za podobne krzywdy?

📢 Znamy najlepsze w Polsce licea i technika. Jak w rankingu "Perspektyw" wypadły szkoły w Jeleniej Górze. Czy są w pierwszej dziesiątce? W 26. edycji rankingu edukacyjnym "Perspektyw" zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica z Warszawy (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (w kategorii najlepsze technikum). Wiemy także, które miejsca zajęły szkoły z Jeleniej Góry oraz innych miast z naszego regionu. Sprawdźcie. 📢 Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. 10 stycznia odwołane pociągi, zerwana sieć trakcyjna. Gdzie jeszcze utrudnienia? Po mroźnej nocy, 10 stycznia 2024 o poranku na dolnośląskich torach duże utrudnienia. Przez zerwaną trakcję odnotowano utrudnienia w ruchu. Koleje Dolnośląskie prezentują listę linii kolejowych, którymi poranny dojazd do pracy i szkoły może dziś znacznie się opóźnić. O godz. 14, po zakończonych naprawach sieci, pociągi są opóźnione, odwołane i działa komunikacja zastępcza.

📢 Ponad dwumetrowe anioły, szklane osiołki, pasterze a nawet lalki Barbie obejrzycie w niepowtarzalnych szopkach na Dolnym Śląsku Do 2 lutego na Dolnym Śląsku w kościołach w Wambierzycach, Bardzie, Wrocławiu, Kudowie-Zdroju i innych miastach można podziwiać wyjątkowe szopki z rzeźbionymi przed wiekami figurami św. Józefa, aniołów, pasterzy i Świętej Rodziny. Charakterystyczne w naszym regionie są ruchome elementy szopek, nawiązujące do Dolnego Śląska i Karkonosze w tle. 📢 Kurorty, wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Budżet Jeleniej Góry na 2024 rok przyjęty. Rekordowy, niebezpieczny deficyt Po 6 godzinach obrad radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry uchwalili budżet na 2024 rok. Zadłużenie miasta bije rekordy, a nowych inwestycji jest niewiele. Jak zapowiadają władze stolicy Karkonoszy, w trakcie roku możliwe są zmiany, które poprawią sytuację budżetową gminy.

📢 Ceny mieszkań w Jeleniej Górze rosną z miesiąca na miesiąc. Ile trzeba zapłacić w styczniu za metr kwadratowy? Gdzie jest najdrożej? W Jeleniej Górze mieszkań wystawionych na sprzedaż jest obecnie mniej, niż w ubiegłym roku. Za to ich ceny są dużo wyższe. Wzrosły o 6, 97 procent. Zobaczcie, przy których ulicach w Jeleniej Górze ceny za metr kwadratowy są największe. Analizy sporządził SonarHome.pl. Powstały na podstawie konkretnych, sfinalizowanych transakcji. 📢 Uwaga, kolejna mroźna noc przed nami i kolejne rekordy zimna na Dolnym Śląsku. Ciekawostka jest taka, że im wyżej tym cieplej! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty przestrzegające przed mrozem na Dolnym Śląsku. Mróz znowu będzie dwucyfrowy, a temperatura spadnie do - 17 st. C. Ciekawostką jest to, że dzisiaj na Dolnym Śląsku zaszło zjawisko inwersji,a to oznacza, że im wyżej, tym było cieplej. Najcieplej na Śnieżce, gdzie z reguły jest najzimniej!

📢 Malwina W. skazana na karę więzienia za zagłodzenie psów w ciepłowni w Głuszycy. Sprawa bulwersowała całą Polskę. Uwaga drastyczne zdjęcia Po trzech latach od dramatycznych wydarzeń w Głuszycy, gdzie w pomieszczeniach byłej ciepłowni znaleziono cztery martwe psy i cztery skrajnie zagłodzone, zapadł wyrok w sprawie Malwiny W. prowadzącej projekt Mania Pomagania. Kobieta została skazana na więzienie przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Wyrok zapadł w pierwszej instancji, nie jest prawomocny.

📢 Były senator zaprasza na "Protest wolnych Polaków" do Warszawy W najbliższy czwartek, 11. stycznia Prawo i Sprawiedliwość organizuje „Protest Wolnych Polaków” pod Sejmem w Warszawie. Działacze i sympatycy PiS z całej Polski mają protestować przeciwko "nielegalnemu przejęciu mediów publicznych przez rząd oraz przeciw łamaniu zasad praworządności w kraju". 📢 I liga koszykarek: Wichoś walczył, ale ponownie bez kompletu punktów W meczu 13. kolejki I ligi koszykarek Wichoś Jelenia Góra podejmował Ostrovię Ostrów Wielkopolski. Podopieczne Rafała Sroki walczą o utrzymanie na zapleczu Orlen Basket Ligi Kobiet i długo stawiały czoła wyżej notowanym rywalkom. Ostatecznie Wichoś po raz 11. poczuł gorycz porażki.

📢 Sudety Jelenia Góra - Kangoo Basket Gorzów Wlkp.: Walka o zwycięstwo do samego końca! W meczu 16. kolejki II ligi koszykarzy (gr. D) Sudety Jelenia Góra podejmowały Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski. Po zaciętym meczu minimalnie lepsi okazali się gospodarze. Ogromny wkład w zwycięstwo miał Damian Ostrowski.

