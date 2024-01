Znamy najlepsze w Polsce licea i technika. Jak w rankingu "Perspektyw" wypadły szkoły w Jeleniej Górze. Czy są w pierwszej dziesiątce?

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024

Ranking liceów i techników "Perspektywy" 2024. Kryteria

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy" analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do rankingu.

Co brane jest pod uwagę przy ocenie punktowej (maksymalna liczba do zdobycia, to 100 punktów)?

W przypadku liceów

wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%),

wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%)

sukcesy w olimpiadach (25%, w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych)

W przypadku techników: