Prawdziwa zima na Zakręcie Śmierci. Na drodze bardzo ślisko. Rano doszło do kolizji

Kolizja na drodze ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa

Dziś rano, około 8.30, na DW358 ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa Zdroju doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierowca BMW nieprawidłowo wykonał manewr wymijania i doprowadził do kolizji z kierowcą Chevroleta. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń, ale właściciel BMW został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 zł.

Warunki na drodze ze Świeradowa do Szklarskiej Poręby, szczególnie od Rozdroża Izerskiego, są trudne. Duże opady śniegu spowodowały, że jezdnia jest śliska i łatwo o stłuczkę.