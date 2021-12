Próbował włamać się do jeleniogórskiej firmy. Wpadł dzięki kamerom. Był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa

Do zdarzenia doszło 25 października. Mężczyzna próbował włamać się do jednej z firm mieszczących się na terenie Jeleniej Góry. Nie udało mu się to, ponieważ spłoszył go alarm. Całe zajście nagrała kamera monitoringu. Pokrzywdzony o zdarzeniu poinformował policję i dołączył nagranie.

- Funkcjonariusze na podstawie analizy nagrań wytypowali, a następnie zatrzymali 35-latka podejrzanego o popełnienie tego przestępstwa. Okazało się, że mężczyzna kierował również pojazdem wbrew 7-letniemu zakazowi sądowemu, co również zarejestrowały kamery. Jeleniogórzanin był także poszukiwany, celem doprowadzenia go do Aresztu Śledczego do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 10 miesięcy za inne przestępstwa- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności zdarzenia. Mieszkaniec Jeleniej Góry trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Na ten moment został przekazany do Aresztu Śledczego celem odbycia zasądzonej wcześniej kary.