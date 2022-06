Ruszyły zapisy na XIX Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. D. Ważyńskiego i M. Hryncewicza

Jeżeli lubisz górskie wędrówki i ekstremalne wyzwania to już od 1 czerwca można zapisywać się na XIX Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej.

Jak na swojej stronie piszą organizatorzy imprezy: Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej to ekstremalna impreza turystyczna, polegająca na przejściu wszystkich pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską. Trasa długości 137 km wiedzie przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. Czas wyznaczony na pokonanie tej wędrówki to 48 godzin (non-stop), a jedyny środek transportu to własne nogi. Całe wyposażenie jest niesione przez Uczestników na własnych plecach.