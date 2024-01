Z Jeleniej Góry na Sępią Górę nie jest daleko. Widoki ze szczytu zapierają dech w piersiach. Góra w Świeradowie-Zdroju ma swoje tajemnice

Sępia Góra - stąd widać Stóg Izerski i Góry Izerskie

Na szczyt prowadzi szlak turystyczny pośród lasu spod dawnego dworca kolejowego obecnie Stacji Kultury. Kierując się niebieskim szlakiem miniemy po drodze Płókowy Mostek, znajdujący się na potoku Płoka. Przechodzimy także Doliną Kwisy, która swój początek bierze na wysokości 940 m, na północno-zachodnim zboczu Izerskich Garbów, a kończy na 107 km wpadając do Bobru w okolicach Żagania. Marsz zajmuje około godzinę. W centralnym punkcie góry znajduje się grupa granitognejsowych skałek nosząca nazwę Biały Kamień, a widok stąd zapiera dech w piersiach.

Świeradów- Zdrój to nie tylko Stóg Izerski i wieża widokowa Sky Walk.Czy wiecie, że jedną z atrakcji regionu jest Sępia Góra? Jest ona położona jest na wysokości 828 m n.p.m. Na jej szczycie znajdują się skały granitowo-gnejsowe określane razem jako Biały Kamień. Jest to punkt widokowy pozwalający podziwiać Karkonosze, Pogórze Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską oraz pasmo Gór Łużyckich.

Skarb III Rzeszy ukrytym na zboczu?

Podobno w roku 1941 do tej górskiej miejscowości przyjechało kilkanaście ciężarówek z okolic Brna wyładowanych ciężkimi skrzyniami z nieznaną zawartością. Więźniowie, którzy pracowali przy ukryciu skarbu i którym udało się uciec, twierdzili, że skrzynie zakopano bardzo głęboko i starannie gdzieś na Sępiej Górze. Pomimo, iż nie wiedzieli dokładnie, gdzie zostali przywiezieni, widzieli po drodze tablicę z napisem „Flinsberg”, a na szczyt góry, na której tajemniczy skarb został zakopany, wiodły tory kolejowe, którymi transportowane były skrzynie.

Świeradów-Zdrój to urocze uzdrowisko u stóp Gór Izerskich. Latem turystów przyciąga tu od lat kolej gondolowa na Stóg Izerski, a od niedawna także Sky Walk, czyli nowa wieża widokowa reklamowana jako…

Sępia Góra położona jest nad dawnym dworcem kolejowym, co mogłoby wskazywać, że skarb III Rzeszy faktycznie został na niej ukryty. W zeznaniach świadków zgodnie wskazywane jest do izerskie wzniesienie, ale śledztwo, które było prowadzone w tej sprawie zakończyło się bez rezultatów. Poszukiwania prowadzone były w kilku wskazanych miejscach, a cała góra do tej pory nie została przeszukana.