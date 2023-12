Spotkanie opłatkowe osób z niepełnosprawnościami z biskupem diecezji legnickiej

Życzeń cała moc - najpierw na ostatnie adwentowe dni. Przygotowania do Bożego Narodzenia to czas nadziei, odnawiania naszych relacji, przypominania sobie o naszych najbliższych, rodzinach, o naszej misji. W dzień świąteczny przypominamy sobie to, co najważniejsze - słowo stało się ciałem, radosne celebracje w kościele. Nie zapominajmy o pasterce, która tak jak kiedyś pasterze witali nowonarodzone dzieciątko, tak my witamy Pana Jezusa w naszych sercach. Potem nowy rok, a to nowe zadania i nowe misje. Życzę, by z bożym błogosławieństwem odkrywać co dobrego możemy zrobić dla innych, jak wprowadzać radość w ich życie - powiedział ks. bp Andrzej Siemieniewski, biskup diecezji legnickiej.