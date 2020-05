Spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci szukali go dwa lata

Wpadł w ręce policji przez swoją nieuwagę. Funkcjonariusze poszukiwali go od 2018 roku. Mężczyzna zabił po alkoholu prowadząc samochód.

- 34-latek poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 7 lat i 10 miesięcy za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tego zdarzenia doszło w Jeleniej Górze 17 lipca 2004 roku. Mężczyzna poszukiwany był przez policjantów od 2018 roku. 12 maja br. policjanci na parkingu jednego z jeleniogórskich marketów zwrócili uwagę na siedzącego w aucie mężczyznę. Był to poszukiwany 34-latek. Mężczyzna jednak w trakcie czynności oświadczył, że nie posiada żadnych dokumentów i podał dane ustne. Jak się okazało, w celu uniknięcia zatrzymania podał on dane swojego brata. Funkcjonariusze nie uwierzyli mu i w końcu mężczyzna podał swoje prawdziwe dane- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji.

Mężczyzna trafił do Aresztu Śledczego.