Tak wyglądała Jelenia Góry w trakcie wojny i krótko po niej. Na ulicach żołnierze, na budynkach swastyki i zniszczone miasto [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

W 2022 roku minie 77 lat od zakończenia działań wojennych, które były jednymi z najokrutniejszych w historii Europy. Niestety, historia lubi się powtarzać, a my jako ludzkość nie uczymy się na błędach poprzedników. Przypominamy, jak wyglądała Jelenia Góra w latach 1939-1945 i na krótko po zakończeniu II wojny światowej. Na obszarze Sudetów Zachodnich najbardziej zniszczonym miastem po II okazał się Lwówek Śląski. Miasto odgruzowywano jeszcze w latach 50-tych. Wojsko Polskie w Jeleniej Górze pojawiło się w czerwcu 1945 roku. Najpierw do miasta dotarł sztab 10. Dywizji Piechoty, a miesiąc później jednostki 39. pułku artylerii lekkiej oraz 13. dywizjonu artylerii zmotoryzowanej. 29 października pojawiły się oddziały 29. pułku piechoty. Tadeusz Rzęsista był pierwszym Polakiem, który objął władzę w Jeleniej Górze, przejmując ją od czterech przedstawicieli niemieckiej rady miasta. To był początek końca pewnej historii.