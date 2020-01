Te kobiety mają moc! II Forum BOSSKICH za nami! [ZDJĘCIA]

To głównie właścicielki mikro i małych przedsiębiorstw, ale także dyrektorki, managerki firm, instytucji samorządowych, otoczenia biznesu. W większości z kotliny jeleniogórskiej. Ale były też przedstawicielki takich miast jak Legnica, Lubawka, Zgorzelec czy Wrocław. Przekrój branż - spory. Od salonu urody po pośrednictwo nieruchomości, od hurtowni stali po agencje ślubne.

Co działo się podczas Forum? Panie uczestniczyły w szkoleniach o zarządzaniu czasem i delegowaniu obowiązków, kreowaniu marki w social mediach, wizerunku w biznesie. Wzięły również udział w panelu dyskusyjnym o „Bosskim planie na siebie” oraz w spotkaniu biznesowym, podczas którego miały okazję wymienić się kontaktami.

- I i II edycja Forum pokazała, jak ogromny potencjał mają w sobie imprezy biznesowe organizowane dla kobiet. Panie we własnym towarzystwie czują się pewniej, są bardziej otwarte na wymianę kontaktów i doświadczeń. Chcą wiedzieć, a nie boją się pytać. Nie rywalizują, a współpracują. A o to przede wszystkim chodzi. O poznanie siebie, współpracę i wsparcie. Część z naszych BOSSKICH prowadzi firmy od kilku a nawet kilkudziesięciu lat. Mają widzę, która jest bezcenna dla tych kobiet które stawiają pierwsze kroki w biznesie lub chciałyby postawić. To ogromne wsparcie- komentuje Katarzyna Harbul-Bała z KARR S.A.