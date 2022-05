Tłumy odwiedzających Targi Pracy i Edukacji w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych! ZDJĘCIA

Celem targów jest pokazanie jeleniogórzanom szerokiej oferty edukacyjnej i zaprezentowanie się pracodawców z regionu. Na terenie auli rektoratu swoje stoiska rozstawiło wielu wystawców. Tłumnie odwiedzający Targi Pracy i Edukacji uczniowie jeleniogórskich szkół mieli w czym wybierać.

Wśród wystawców można było porozmawiać między innymi z firmami takim jak Code Two z Jeleniej Góry zajmująca się tworzeniem autorskiego oprogramowania, obsługująca ponad 100 tysięcy klientów z całego świata:

Dlaczego firma zdecydowała się na udział w Tragach Pracy i Edukacji? Na targach poszukujemy młodych, chętnych osób do pracy jako programiści w różnych działach firmy. Zależy nam na tym aby wspierać mieszkańców regionu i nasz lokalny rynek pracy

Jednak nie tylko firmy z samej Jeleniej Góry postanowiły wykorzystać okazję do spotkania na żywo z kandydatami do pracy. Swoje stoisko rozstawiła firma Polcolorit. Firma produkcyjna z Piechowic specjalizująca się w produkcji płytek ceramicznych. Produkty firmy Polcolorit możecie również kojarzyć pod nazwą Marazzi, ponieważ firma jest częścią tej włoskiej grupy. Firma z Piechowic poszukuje głównie pracowników o profilu technicznym takich jak mechanicy czy operatorzy maszyn. Rekrutacje są prowadzone również do biura firmy np. na specjalistę ds. księgowości czy controllingu.