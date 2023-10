Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Jelenia Góra, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.

Za służbami ratowniczymi w rejonie wałbrzyskim trudna doba. 9 października 2023 zostanie zapamiętany jako dzień z wieloma wypadkami i osobami poszkodowanymi. Dwa poważne wypadki miały miejsce w Świdnicy, a w Nowej Rudzie pojazd osobowy po dachowaniu wpadł do rzeki - trzy osoby poszkodowane. Tuż pod Wałbrzychem samochód osobowy wpadł do rowu, a drugi - służbowy energetyków - spłonął doszczętnie.