Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiaj (23 grudnia 2023 r.) W Sosnówce doszło do wybuchu gazu w domu wielorodzinnym. Dwie osoby zostałem przewiezione do szpitala.

Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent.

Wichura szaleje w regionie. Zamknięty został szlak od parkingu przy drodze krajowej nr 3 do Wodospadu Szklarki. Wiatr przewrócił tam drzewo przy schronisku. Czesi ogłosili w Karkonoszach III stopień zagrożenia lawinowego. W górach tworzą się na szlakach dwumetrowe zaspy. To nie jest pogoda na wycieczki. Kiedy wiatr się uspokoi?

W nocy z czwartku na piątek (21.12 - 22.12) nad Jelenią Górę ma nadciągnąć cyklon Zoltan. Przewidywane są potężne wichury osiągające prędkość 100 km/h, a w górach nawet do 150 km/h. Zabezpieczcie rzeczy na balkonach i przygotujcie się na ewentualne wyłączenia prądu. Kiedy pogoda się poprawi?

Wigilia wypada w tym roku w niedzielę z zakazem handlu. Sklepy nie mogą działać także 25 i 26 grudnia. Ale nie wszystkie będą zamknięte. Otwarte będą w większości Żabki. W jakich godzinach? W Boże Narodzenie możecie także odpocząć w Termach Cieplickich w Jeleniej Górze lub iść do kina. Sprawdźcie, kiedy są otwarte.

W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

Flota Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze powiększyła się o kolejny nieoznakowany, nowy, ekologiczny i nowoczesny radiowóz. Został on zakupiony ze wspólnych środków budżetu policji oraz ze środków miasta Jelenia Góra.

W 2020 roku Justyna Jaszczak z Jeleniej Góry zapoczątkowała akcję na rzecz seniorów z Domów Pomocy Społecznej. Dzisiaj (20 grudnia 2023 r.) po raz czwarty ludzie dobrej woli odpowiedzieli na listy seniorów do św. Mikołaja, a inicjatorka przedsięwzięcia dostarczyła paczki do DPS Pogodna Jesień.

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, słynącym z największej kolekcji szkła, można było przygotować własną bombkę na świąteczną choinkę. To już tradycja w marszałkowskiej placówce znajdującej się przy ul. Matejki.

W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli 17 organizacji tworzących Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, biskupem diecezji legnickiej oraz zaproszonymi gośćmi. Był to czas podsumowań, życzeń świąteczno-noworocznych oraz poczęstunku potraw wigilijnych.

Powraca sprawa dzierżawy schroniska Samotnia w Karkonoszach. PTTK ogłosiło właśnie kolejny konkurs. Warunki mogą zwalić z nóg. Dzierżawca ma płacić wysoki czynsz oraz wykonać w schronisku poważne prace remontowe. Turyści obawiają się, że to spowoduje, iż ceny w schronisku będą jak w luksusowym hotelu.

W mgnieniu oka rozeszło się 500 darmowych paczek dla dorosłych i 500 dla dzieci. Tłumy jeleniogórzan przybyły do centrum miasta w ostatnim dniu Jarmarku Bożonarodzeniowego, gdzie oprócz worków z prezentami, wydawano też darmowe choinki oraz ciepłe posiłki.

Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Dorodne zwierzę można było spotkać na ulicach Szklarskiej Poręby. Jeleń nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Wczoraj (17.12) ktoś go zastrzelił. Sytuację opisał jeden z mieszkańców domu, pod którym doszło do tragedii. Reakcje były natychmiastowe. "Popłakałam się z żalu", "jaki zwyrodnialec mógł to zrobić"?- ludzie nie kryją swojego oburzenia i płaczą za Bartkiem.