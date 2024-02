Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Jeleniej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z pociągów wysiadały tłumy turystów. Czekały na nich dorożki, a zimą sanie. W hotelach i pensjonatach kwitło życie towarzyskie”?

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Z pociągów wysiadały tłumy turystów. Czekały na nich dorożki, a zimą sanie. W hotelach i pensjonatach kwitło życie towarzyskie Zanim powrócą pociągi na trasę z Jeleniej Góry do Karpacza, zobaczcie zdjęcia i filmy sprzed dekad. Karpacz był turystyczną perełką, a pociągami dojeżdżali tu turyści z Berlina, Wrocławia i innych miast. Na dworcu były tłumy od rana do wieczora. Czy te czasy znowu nadejdą? 📢 Na trasie błoto, dzień pochmurny, a temperatura dodatnia. Mimo niecodziennych warunków, uczestnikom Biegu Icemana humory dopisywały Mało zimowy był tegoroczny Bieg Icemana w Przesiece. Zamiast mrozu i śniegu, było ciepło, pochmurno i niemal wiosennie. W 11. Przesieckim Biegu Icemana, który odbył się 17 lutego, najszybszy był Michał Kur. Wśród pań 10- kilometrową trasę najszybciej pokonała Ewa Krojcig.

📢 Plejada gwiazd w I Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego w Jeleniej Górze W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze odbyła się XV edycja Koncertu Charytatywnego, w którym zaprezentowała się młodzież, nauczyciele i absolwenci popularnego Żeroma. Były występy muzyczne, taneczne oraz licytacje.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na spotkaniu z Elżbietą Witek ogłoszą kandydata na prezydenta Jeleniej Góry Politycy PiS zorganizowali konferencję prasową, na której zaprosili do udziału w niedzielnym spotkaniu z byłą marszałek Sejmu - Elżbietą Witek. Podczas wiecu w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze ma zostać ogłoszony kandydat na prezydenta stolicy Karkonoszy.

📢 Poważny wypadk na krajowej "trójce" Auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. 73 - letni kierowca został zakleszczony w pojeździe Do poważnego wypadku doszło dzisiaj (16 lutego) rano na drodze krajowej numer 3 w miejscowości Jeżów, na trasie między Bolkowem a Jelenią Górą. Samochód osobowy uderzył w drzewo. 73-letni kierowca był zakleszczony w aucie. Uwolnili go strażacy. Mężczyzna jest ranny. 📢 Kot, wyglądający, jak lew z bajki Disneya, może kosztować tyle co samochód. Poznajcie najdroższe rasy kotów i ile trzeba za nie zapłacić Jutro (17.02) obchodzić będziemy Światowy Dzień Kota. To dobra okazja, by poznać rasy, za które ludzie gotowi są zapłacić krocie. I choć wielu z nas nadal przygarnia dachowce lub futrzaki ze schroniska, to coraz więcej jest miłośników kotów o niezwykłym futrze i wyglądzie. Które rasy kotów są najdroższe? Sprawdźcie w galerii.

📢 Mieszkańcy i turyści protestują przeciwko budowie wysokiego słupa energetycznego w Krainie Wygasłych Wulkanów. Oszpeci krajobraz Ostrzyca, zwana dolnośląską Fudżijamą, jest jedną z atrakcji turystycznych Pogórza Kaczawskiego.Ten najwyższy w tym regionie szczyt (499 m n.p.m.) jest nekiem, czyli kominem wulkanicznym zbudowanym z plioceńskich bazaltów. Szczytowe skałki· są jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w Sudetach. Niebawem u podnóża Ostrzycy ma staną słup wysokiego napięcia. Wzbudziło to ogromne protesty mieszkańców. Pod petycją przeciwko postawieniu słupa podpisało się ponad dwa tysiące osób. 📢 Kiedy pojedziemy pociągiem do Karpacza? Wykonawca potrzebuje więcej czasu Trwa remont linii kolejowej nr 340 z Mysłakowic do Karpacz oraz 308 na odcinku z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (inwestor) zapowiadała najpierw przywrócenie połączeń do miasta pod Śnieżką na grudzień 2023., a następnie na marzec 2024 r. Już wiemy, że i ten termin nie ma szans na realizację.

📢 Poważny wypadek w zakładzie produkcyjnym na Dolnym Śląsku. 40-latek przygnieciony paletą wypełnioną towarem. Lądował LPR Do zdarzenia doszło 15 lutego około godz. 12 na terenie zakładu produkcyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim w powiecie ząbkowickim. Mężczyznę w stanie ciężkim zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Świątynię w Żeliszowie uratowała od zagłady Fundacja Twoje Dziedzictwo. Unikalną budowlę zamienili w salę koncertową, jedyną taką na świecie Jeszcze do niedawna pozostałości po kościele ewangelickim w Żeliszowie, wsi w gminie Bolesławiec, znajdowały się w rankingu najciekawszych opuszczonych miejsc na świecie. Mogły być idealną scenerią do kręcenia horrorów. Wydawało się, że unikatowej świątyni nic nie uratuje od zagłady i cegła po cegle będzie znikać z krajobrazu. Na szczęście, na pomoc pospieszyła Fundacja Twoje Dziedzictwo, która przejęła budynek. W odnawianych wnętrzach odbywają się koncerty i wernisaże. Teraz jest to Świątynia Sztuki i Światła.

📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć. 📢 Na Szrenicy już nie pojeździcie na nartach. Na Kopie i Stogi Izerskim da się jeszcze poszusować.Jak długo? W górach plusowe temperatury i śniegu jest coraz mniej. Stacje narciarskie w Karkonoszach i Górach Izerskich z trudem utrzymują warunki na stokach, pozwalające jeździć na nartach. Biegacze narciarscy korzystają tylko z kilkunastu kilometrów tras na Polanie Jakuszyckiej. Gdzie można wybrać się na weekend?

📢 Sudety Jelenia Góra - Maximus Kąty Wrocławskie: Kibice podzieleni. Zobacz zdjęcia! W meczu 24. kolejki II ligi koszykarzy Sudety Jelenia Góra zmierzyły się z Maximusem Kąty Wrocławskie. W ekipie gości wystąpił były koszykarz Sudetów - Łukasz Niesobski, któremu kibicowała liczna grupa kibiców NBA Jelenia Góra. Miejscowi również mogli liczyć na doping swoich fanów. 📢 Hubert Papaj kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Jeleniej Góry Hubert Papaj - jeleniogórski radny, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - będzie kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta stolicy Karkonoszy. To kolejne podejście byłego polityka Platformy Obywatelskiej do stanowiska włodarza miasta. 📢 Najładniejsze i najtańsze mieszkania na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własne M za około 100 tys. zł! Aktualne oferty, ceny, zdjęcia luty 2024 Ceny mieszkań w najbardziej zasobnych częściach Polski, w tym w dużych miastach, galopują. Wbrew trendom na Dolnym Śląsku, na rynku wtórnym, znaleźć można nadal ciekawe mieszkania nawet za około 100 tys. zł. Wybraliśmy kilka najładniejszych w różnych częściach regionu - to prawdziwe okazje. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Administrator w parafii w Lubomierzu. Poprzedni proboszcz został zawieszony przez biskupa. W tle intymne kontakty z parafianką W Lubomierzu w parafii pw. Św Maternusa B.M., po zawieszeniu w obowiązkach proboszcza przez biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, został powołany administrator parafii. Jest nim ks. Erwin Jaworski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Kancelaria parafialna została tymczasowo przeniesiona do Jeleniej Góry. To efekt głośnego oskarżenia byłego proboszcza ks. Andrzeja Łuczyński o utrzymywanie kontaktów intymnych z parafianką. Ksiądz sam poinformował o zawieszeniu oraz o tym, że wniósł pozew przeciwko oskarżycielom.

📢 Dzisiaj (14 lutego) można będzie wybrać się na przejażdżkę autobusem ozdobionym czerwonymi balonami i sercami. W tle miłosne szlagiery Walentynkowy autobus wypuścił dzisiaj (14 lutego) na trasę Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze. Pojazd ozdobiony czerwonymi sercami i balonami kursować będzie na liniach nr 2 i 17.

📢 Jubileuszowa edycja Olimpiady Geograficznej. Uczniowie z dolnośląskiego i opolskiego walczyli o etap centralny I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze było gospodarzem etapu okręgowego 50. Olimpiady Geograficznej, w którym wzięli udział uczniowie z Dolnego Śląska i Opolskiego. 90 uczestników walczyło o kilkanaście miejsc w etapie centralnym, który w kwietniu br. odbędzie się w Łodzi. 📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. 📢 "Niedługo zostawiamy Samotnię, z nadzieją, że dla ludzi, którzy zajmą nasze miejsce, będzie ona tak samo ważna" - piszą w pożegnalnym poście Rodzina Siemaszków opuszcza Samotnię. I choć dla wielu osób brak pani Sylwii i Magdy w schronisku, jest nie do wyobrażenia, to ostatni wpis na facebookowym profilu Samotni nie pozostawia złudzeń. "Niedługo zostawiamy Samotnię, z nadzieją, że dla ludzi, którzy zajmą nasze miejsce, będzie ona tak samo ważna" - napisała Magda Siemaszko-Arcimowicz. Samotnię będzie prowadzić od 15 maja firma z Zakopanego, która w Tatrach gospodarzy w schronisku Murowaniec.

