Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Jelenia Góra, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki.

Przedszkolaki z Jeleniej Góry spędziły sobotę (24.02) na tańcach. Na 18. Olimpiadzie Malucha podziwialiśmy układy do piosenek francuskich, rockowych, z filmów i musicali. Dzieci były przejęte i świetnie dały sobie radę z niełatwymi tańcami. Rodzice i dziadkowie bili brawo, robili zdjęcia i kręcili filmy. Frekwencja dopisała. Na tej olimpiadzie wszyscy zajęli pierwsze miejsce. No i okazało się, że rosną nam utalentowani tancerze.