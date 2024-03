Marzec w Jeleniej Górze: Przegląd prasy z lutego 2024 w Jeleniej Górze, najważniejsze informacje miesiąca

Ludzie wierzą, że w tych miejscach następuje koncentracja sił przyrody i gromadzeni się energia z Ziemi i kosmosu. Pobyt przy nich może sprawić, że chorzy szybciej wracają do zdrowia, a inni nabiorą radości życia i nabiorą sił witalnych po zimie. Gdzie szukać miejsc mocy w naszym regionie? Sprawdźcie w galerii. To świetne wiosenne na spacery.

Przedszkolaki z Jeleniej Góry spędziły sobotę (24.02) na tańcach. Na 18. Olimpiadzie Malucha podziwialiśmy układy do piosenek francuskich, rockowych, z filmów i musicali. Dzieci były przejęte i świetnie dały sobie radę z niełatwymi tańcami. Rodzice i dziadkowie bili brawo, robili zdjęcia i kręcili filmy. Frekwencja dopisała. Na tej olimpiadzie wszyscy zajęli pierwsze miejsce. No i okazało się, że rosną nam utalentowani tancerze.

Budowa drogi ekspresowej S3 jest na Dolnym Śląsku na ostatniej prostej. Zaawansowanie prac wynosi ponad 90 procent. To największa inwestycja drogowa w naszym regionie. Dzięki niej jeleniogórzanie szybciej i bezpieczniej dojadą nad Bałtyk, zaś po ukończeniu czeskiego odcinka drogi, do Pragi będziemy jeździć (szybką, prostą i bezpieczną trasą) na zakupy i kawę. Zobaczcie film z przelotu nad drogą S 3 oraz zdjęcia z budowy. Trasa jest imponująca.

Znane są już szczegóły wypadku, do którego doszło wczoraj w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu alei Solidarności z Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Toyota i Renault. Do szpitala trafiły dwie pasażerki toyoty. Policja apeluje, o czytanie znaków pionowych i poziomych.

Samorząd województwa dolnośląskiego wydzierżawił linię kolejową z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego na 30 lat. Reaktywowano już linię do Świeradowa Zdroju, a wkrótce otwarta będzie do Karpacza. Zatem kiedy przyjdzie kolej na jedną z najpiękniejszych tras w Polsce, biegnącą m.in. przez słynny most nad Zaporą Pilchowicką, który miał wysadzić Tom Cruise w Mission Impossible 7?