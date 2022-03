W 1713 roku z warzywnika powstał najpiękniejszy park Jeleniej Góry. Zobacz dawne zdjęcia Parku Zdrojowego

Historia Parku Zdrojowego sięga 1713 roku. Wtedy został on założony na bazie warzywnika. W 1796 roku powstała główna aleja parkowa obsadzona lipami i klonami. Do dzisiaj kuracjusze i mieszkańcy mogą się niż przechadzać. W roku 1819 przylegający do pałacu Schaffgotschów park przybrał charakter pałacowych ogrodów w stylu francuskim. W kolejnych latach przebudowano go według założeń stylu angielskiego. Charakterystyczne były dla niego fontanny, klomby i ustalone ścieżki.

Park należał do hrabiego Schaffgotscha, jednak on zadecydował, że z uroków tego miejsca powinni korzystać wszyscy. Wtedy też ogrody zostały podzielone na część zamkową, do której wstęp mieli tylko mieszkańcy pałacu, oraz zdrojową, która służyła kuracjuszom i okolicznym mieszkańcom. Na terenie parkowym powstały kolejne budowle: muszla koncertowa, teatr i galeria. W zakątkach ścieżek wybudowano kapliczki, domki, postawiono rzeźby.