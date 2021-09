Wstąp do jeleniogórskiej policji i zarabiaj na start 3880 zł. Nabór już 15 września. Jakie wymagania trzeba spełnić? OPRAC.: Paulina Gadomska

Kolejny nabór do jeleniogórskiej policji już 15 września. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Sprawdź jakie są wymagania dotyczące przyszłych funkcjonariuszy.