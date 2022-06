Wystartowało Atelier pod Śnieżką - możesz mieć zdjęcie jak z XIX wieku!

W XIX i XX wieku pod Śnieżką istniały dwa atelier fotograficzne należące do Adolfa Hartmanna i Fritza Goebla. Turyści na tle Śnieżki, namalowanej na płótnie, bez względu na pogodę mogli zdobyć pamiątkowe zdjęcie z najsłynniejszym szczytem Karkonoszy.

Nawiązując do historii atelier należących do Adolfa Hartmanna i Fritza Goebla. Jeleniogórskie Centrum Kultury organizuje plenerowe atelier w okolicy schroniska „Dom Śląski” tuż pod Śnieżką. Turyści, którzy znajdą się na szlaku będą mieli okazję na pamiątkowe zdjęcie na tle Śnieżki.

Zdjęcia wykonywane są przez fotografów z Polski i Czech za pomocą klasycznego aparatu wielkoformatowego na kliszy - tak jak w atelier w XIX i XX wieku. Możliwość wykonywania zdjęć w tej klasycznej technice jest dostępna do 3 czerwca. Atelier działa w tym tygodniu od wtorku do piątku od godz. 13.00 do godz. 17.00 przy schronisku "Dom Śląski".