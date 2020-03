Zamaskowany mężczyzna próbował włamać się do piwnic. Miał przy sobie narkotyki

W ostatni dzień lutego policjanci otrzymali około godz. 4.30 policjanci z Jeleniej Góry otrzymali zgłoszenie, że najprawdopodobniej w jednym z budynków mieszkalnych na Zabobrzu, dochodzi do włamania do piwnic.

- Kiedy funkcjonariusze zbliżyli się do drzwi wskazanego budynku, z środka wybiegł mężczyzna z kominiarką na twarzy i torbą sportową. Na widok policjantów rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze ruszyli za nim i zatrzymali go kilka ulic dalej. Okazało się, że zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego. W torbie miał on rożne narzędzia, które mogły służyć do włamań. Okazało się, że mężczyzna nie osiągnął zamierzonego celu, gdyż został spłoszony. Ponadto posiadał w woreczkach strunowych metamfetaminę i marihuanę, z których można uzyskać kilka porcji handlowych- informuje podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy jeleniogórskiej policji.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna w lutym 2020 roku dokonał kilku włamań do piwnic, a jego łupem padły m.in. elektronarzędzia.