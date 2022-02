Złotniki Lubańskie i malownicza zapora. Wiesz, jak wyglądały jej początki? Zobacz archiwalne fotografie Paulina Gadomska

Zapora Złotnicka została wybudowana wiele lat temu i do dziś zachwyca turystów. Jej projektantem był radca budowlany Curt Bachmann z Jeleniej Góry. Zlokalizowano ją na 103 km od ujścia Kwisy, koło Złotnik Lubańskich, powyżej Jeziora Leśniańskiego, w przełomowym odcinku doliny, co znacznie zmniejszyło koszty całej inwestycji. Jeśli jeszcze nie byliście w tym miejscu, to koniecznie musicie je odwiedzić!