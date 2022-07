Zobacz jak dawniej wyglądała jeleniogórska Cerkiew

Dzisiejsza Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła to dawny barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze wzmianki o tej świątyni w 1453 roku. Budynek, który znamy dzisiaj został wzniesiony w I połowie XVIII wieku na fundamentach starszego obiektu.

Kościół do 1925 roku był w rękach katolików, po czym został zamknięty, a jego wyposażenie usunięto. Wyposażenie kaplicy przeniesiono do innych kościołów. We wnętrzu urządzono salę wystawowa, a w późniejszych latach muzeum militariów.

Dopiero po drugiej wojnie światowej w roku 1948 dawna kaplica została przekazana w użytkowanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wyposażenie Cerkwi zgodne z obrządkiem wschodnim zostało przywiezione ze zniszczonych w czasie II wojny światowej cerkwi z Lubelszczyzny.

W północnej ścianie kościoła możemy zobaczyć wmurowane dwa krzyże pojednania - niektórzy dalej nazywają je potocznie krzyżami pokutnymi. Krzyże mają z wyryte narzędzia zbrodni - kuszę i miecz. Są świadectwem funkcjonowania średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości. Zbrodniarzy zobowiązywano do zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Jednym z elementów odkupienia winy i pojednania było wystawienie takiego krzyża.