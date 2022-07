Zobacz jak wyglądała ulica Kiepury kiedyś i jak wygląda teraz

Zabobrze numer III to najmłodsze z trzech takich osiedli w Jeleniej Górze. Każdy kto mieszka w Jeleniej Górze albo ten kto przyjeżdża do miasta, może kojarzyć gdzie ona się znajduje. Jest to bardzo ładna i ciekawa okolica, przy której znajduje się wiele ciekawych miejsc.

Chociaż na pierwszy rzut oka, może wydawać się, że nie ma tam nic oprócz bloków i chodników, przy ulicy Kiepury znajduje się wiele ciekawych miejsc.

Zaletą tego osiedla jest bliskość do Góry Szybowcowej, która potrafi zaskoczyć widokiem na miasto. Na Zabobrzu III jest dużo ładnych osiedlowych placów zabaw, gdzie dzieci będą mogły bawić się całymi dniami.

Teren zielony na Wiłkomirskiego, na którym bardzo często dzieją się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.