[AKTUALIZACJA] WAŻNE: Jelenia Góra otwarta na przyjęcie uchodźców i solidarna z Ukrainą. Gdzie można szukać pomocy?

[AKTUALIZACJA, godz. 13.22]

- W sytuacji, gdy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą czujemy się zobowiązani do udzielenia pomocy i schronienia grupie mieszkańców miast ukraińskich, z którymi Jelenia Góra ma podpisane umowy o współpracę lub listy intencyjne w tej sprawie. Mamy pełną świadomość jak bardzo zagrożony jest ich byt. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj ze względu na wojnę i zagrożenie życia. – powiedział Prezydent Jerzy Łużniak – Przyjmiemy ich w obiektach komunalnych Jeleniej Góry, a niezależnie od tego możliwości recepcji zgłaszają rozmaite instytucje. Dziś jeszcze otrzymamy listy osób (głównie posiadających „Kartę Polaka”), które przygotowują się do wyjazdu. Ostrzał artyleryjski i rakietowy, zniszczone drogi i miejscowości w których mieszkają utrudnia, a czasowo uniemożliwia ewakuację. Oczekujemy na informację, kiedy ta podróż będzie możliwa. Wykorzystane dla schronienia przyjezdnych przede wszystkim będą obiekty przewidziane poprzednio jako miejsca izolacji, czy kwarantanny dla osób zakażonych wirusem Covid 19. W sytuacji zniesienia obostrzeń nie są już niezbędne w tym celu. Będziemy monitorować rozwój wypadków i podejmować bieżące korekty decyzji.