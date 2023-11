Jelenia Góra: Przedsiębiorcy zapłacą więcej za podatek od nieruchomości

Uzasadnienie uchwały

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie o 15 % stawek podatkowych przewidzianych wyłącznie dla „budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą”. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią bardzo znaczące źródło dochodów własnych budżetu Miasta Jelenia Góra. Konieczność waloryzacji stawek podatkowych wynika głównie z potrzeby zapewnienia na odpowiednim poziomie dochodów własnych, niezbędnych do sfinansowania realizowanych przez Miasto Jelenia Góra obligatoryjnych zadań, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z innych ustaw oraz zapewnienia środków finansowych na wkład własny w projektach wnioskowanych do dofinansowania środkami Unii Europejskiej - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Mając powyższe na uwadze oraz przyjęte zarządzeniem Prezydenta Miasta założenia do budżetu na 2024 r.

w zakresie planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, proponuję podwyższenie od dnia 1 stycznia

2024 r. stawek podatku od nieruchomości przewidzianych dla budynków i gruntów związanych z działalnością

gospodarczą. Jednocześnie informuję, że w przypadku waloryzacji stawek podatkowych na 2024 rok

w proponowanej wysokości, wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniesie około 6,1 mln zł - dodano.

Prezydent tłumaczy