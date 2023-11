Jelenia Góra stawia na autobusy elektryczne. Dlaczego nie wodorowe?

Idziemy w tabor zeroemisyjny - to wynik unormowań formalno-prawnych. Na początku przyszłego roku ma do nas trafić kolejnych 10 autobusów, więc będziemy mieć ich łącznie 20. To wypełni wskaźnik udziału pojazdów zeroemisyjnych w pełnej flocie na poziomie 25 procent. Ustawa nam nakazuje do końca 2028 roku mieć 30 proc., ale mamy jeszcze zgłoszone projekty samodzielne, gdzie planujemy zakup 8 autobusów elektrycznych (4 przegubowe, 4 krótkie) - powiedziała Agata Buśko, prezes MZK Jelenia Góra.