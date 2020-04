Kierowcy noga z gazu. Groźny wypadek na ul. Wolności [ZDJĘCIA]

Jak ustalili policjanci, 72-letni kierujący pojazdem marki Skoda, wyjeżdżając z parkingu i włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa 31-letniemu kierującemu pojazdem marki Citroen, doprowadził do zderzenia, w wyniku którego kierowca citroena uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Kierowca Skody trafił do szpitala. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a jej sprawca został ukarany mandatem i punktami karnymi.

- Apelujemy o rozsądek na drodze. Kierowcy „noga z gazu”. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem „najechanie” na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego- apeluje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.