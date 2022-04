Kolej pojedzie z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Plac pod budowę został już przekazany

Dopiero co informowaliśmy o rewitalizacji linii kolejowej na trasie Mirsk- Gryfów Śląski- Świeradów, a już na kolejną budowę wchodzi wykonawca. Tym razem mowa o linii 308 na odcinku Jelenia Góra- Mysłakowice.

- Rozpoczynająca się właśnie rewitalizacja tego odcinka jest pierwszym etapem na drodze do uruchomienia połączeń w Kotlinie Jeleniogórskiej, docelowo umożliwiających dojazd koleją do Karpacza, Kowar i Ogorzelca. To właśnie w Mysłakowicach linia 340 zaczyna swój bieg w stronę miasta u stóp Śnieżki. Wkrótce ogłosimy również przetarg na dalszą część tej niezwykle ważnej trasy - z Mysłakowic do Karpacza- informuje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.